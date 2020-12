Am Vormittag reichte die Kolonne von der Grenze rund 14 Kilometer bis zur Anschlussstelle Neusiedl und Weiden/Gols zurück, teilte die Asfinag auf APA-Anfrage mit. Ursache waren verstärkte Grenzkontrollen. Die Wartezeit betrug laut ÖAMTC bis zu zwei Stunden. Aufgrund der strengen Kontrollen gehe es an der Grenze derzeit nur langsam voran, sagte eine Sprecherin der Asfinag. Es sei damit zu rechnen, dass der Stau weiter anwachse. Auch auf der B10 kam es vor der Grenze in Nickelsdorf zu Verzögerungen.