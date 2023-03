Bahnlinie REX 63: Verbesserungen im Fahrplan

Werbung

Im grenzüberschreitenden Abschnitt Pamhagen – Fertőszentmiklós konnte eine Fahrzeitkürzung umgesetzt werden. Die Züge werden um vier bis fünf Minuten schneller und kommen entsprechend früher in Fertőszentmiklós an beziehungsweise fahren früher dort ab.

Ebenfalls ab 2. April kommt es auf ungarischer Seite am Nachmittag auf der Strecke Sopron – Fertőszentmiklós zu Anpassungen im Fahrplan, womit ein Anschluss von den Zügen aus/nach Pamhagen in Fertőszentmiklós ermöglicht wird.

Somit ist am Nachmittag die Verbindung von und nach Sopron ohne lange Wartezeiten möglich, zum Teil auch am Wochenende. Am Vormittag gibt es hier einzelne Umsteigeverbindungen. Dadurch profitieren grenzüberschreitend verkehrende Fahrgäste im Seewinkel als auch Richtung Sopron, darunter etwa Besucherinnen und Besucher des Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel / Fertő-Hanság Nemzeti Park. Auch verbessert sich die Verbindung beispielsweise für Ausflüge zum Schloss Esterházy in Fertőd (etwa 20 min Fußweg von der Haltestelle Fertőszéplak-Fertőd): http://www.eszterhaza.hu/de/startseite

