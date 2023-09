Klimabonus: Wer bekommt wie viel?

Wie bereits gestern berichtet, wird ab heute der Klimabonus an alle in Österreich lebenden Menschen ausbezahlt. Die einzige Voraussetzung dafür ist ein Hauptwohnsitz für mindestens sechs Monate in Österreich sowie ein rechtmäßiger Aufenthaltsstatus für nicht-österreichische Staatsbürger. Eine Antragstellung ist dafür nicht notwendig. Hat man seine Kontodaten auf FinanzOnline nach dem 01.01.2020 aktualisiert, wird der Klimabonus direkt aufs Konto überwiesen, alternativ wird er als Gutschein zugeschickt.

Die Höhe des Klimabonus ist vom jeweils gemeldeten Hauptwohnsitz abhängig. Hierbei wurden die Gemeinden anhand diverser Faktoren wie öffentlicher Verkehrsanbindungen oder auch Infrastruktur im Sinne von Schulen, Krankenhäusern oder Bezirkshauptmannschaften in vier Regionen eingeteilt. Städte fallen dabei meist in die Regionen 1 oder 2 (gute Infrastruktur, geringerer Klimabonus), während ländliche Regionen wie auch der Bezirk Neusiedl am See in die Regionen 3 oder 4 fallen (weniger gute Infrastruktur, höherer Klimabonus). Der Betrag, den man schließlich erhält, setzt sich aus dem Sockelbetrag (110 Euro, diesen Teil bekommt jeder) und dem Regionalausgleich in der Höhe von 40, 75 oder 110 Euro zusammen. Aber wer bekommt nun wieviel?

Region 3, 185 Euro

Bruckneudorf

Gattendorf

Jois

Kittsee

Neudorf

Neusiedl am See

Pama

Parndorf

Potzneusiedl

Weiden am See

Winden am See

Zurndorf

Region 4, 220 Euro

Andau

Apetlon

Deutsch Jahrndorf

Edelstal

Frauenkirchen

Gols

Halbturn

Illmitz

Mönchhof

Nickelsdorf

Pamhagen

Podersdorf

Sankt Andrä am Zicksee

Tadten

Wallern im Burgenland

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr bekommen die Hälfte und alle, die aufgrund einer Behinderung keine Öffis nutzen können, bekommen immer den höchsten Regionalaufschlag. Genauere Infos sind unter https://www.klimabonus.gv.at zu finden.