Am Donnerstag in den Mittagsstunden rief bei zwei älteren Damen im Bezirk Neusiedl am See eine unbekannte weibliche Person an und gab sich als Verwandte aus. Sie forderte in beiden Fällen einen hohen Geldbetrag, um sich eine Wohnung kaufen zu können.

Wenig später rief ein unbekannter Mann bei den Damen an und gab sich als Polizist mit dem Namen „Maier“ aus. Er riet den Frauen, bei einem erneuten Anruf auf die Forderungen der Anruferin einzugehen. Er selbst werde in den nächsten Stunden persönlich vorbeikommen.

Beide Damen meldeten den Vorfall sofort bei der Polizei. In keinem der Fälle kam es zu einer Geldübergabe.

Empfehlung der Kriminalprävention