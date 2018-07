Ein deutscher sowie drei österreichische Staatsangehörige im Alter von 20 bis 21 Jahren sollen die Taten begangen haben.

Die Männer, die alle im Bezirk Neusiedl am See wohnen und in unterschiedlichen Zusammensetzungen unterwegs waren, legten vor der Polizei ein Geständnis ab. Ihnen werden neun Sachbeschädigungen vorgeworfen, hieß es in einer Presseaussendung. Die Verdächtigen wurden angezeigt.

Bei den Männern soll es sich ausschließlich um "Sprayer" handeln. "Ein Zusammenhang mit den beschädigten Heiligenfiguren am Kalvarienberg in Neusiedl am See, über die gestern berichtet wurde, besteht nicht", sagte Polizeisprecher Helmut Greiner.