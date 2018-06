Die Bürgerpetition für die Ausschreibung eines zweiten Kinderarztes im Bezirk Neusiedl am See erfreut sich regen Zuspruches in der Bevölkerung: Auf der Internetplattform www.openpetition.eu werden bereits 2.031 Unterstützer (Stand: Montag) gezählt.

Noch bis 15. Juni kann unterschieben werden

Die überparteiliche Plattform wird etwa von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ), der Landtagsabgeordnete Karin Stampfel (FPÖ) und Hannes Mosonyi (Wirtschaftsbund) unterstützt. Noch bis 15. Juni kann die Petition unterschrieben werden. Unterschriftenlisten liegen auch in Gasthäusern und Apotheken des Bezirks auf.

Für Landeshauptmann Niessl sind die 2.000 Unterschriften ein positives Zeichen: „Das ist ein sehr gutes Zwischenergebnis, das die Dringlichkeit dieser Forderung und das breite Interesse an dieser für die Gesundheitsversorgung des Bezirks so wichtigen Angelegenheit unterstreicht. Eine Planstelle für den Bezirk Neusiedl mit knapp 60.000 Einwohnern ist schlicht inakzeptabel. Die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger werden immer mehr“, lässt der Landeschef in einer Aussendung wissen.

In der Mitteilung heißt es weiters, dass die burgenländische Gebietskrankenkasse und die Ärztekammer bisher die Ausschreibung eines weiteren Dienstpostens für einen Kinderfacharzt mit Kassenvertrag für den Bezirk verweigert hätten.

Ärztekammer: „Waren nie prinzipiell dagegen“

Der Vizepräsident der Ärztekammer Burgenland Michael Schriefl widerspricht im BVZ-Gespräch dem Vorwurf, dass die Ärztekammer die Ausschreibung einer zweiten Kinderarzt-Stelle verweigern würde:

„Wir verstehen das Anliegen der Bevölkerung und wir waren nie prinzipiell dagegen, eine zweite Planstelle für einen Kinderarzt auszuschreiben. Eine wissenschaftliche Untersuchung der FH Johanneum Graz hat keine Notwendigkeit dafür gefunden, deshalb haben wir da keinen besonderen Druck gemacht. Aber es ist leider auch so, dass es einen Mangel an Kinderärzten gibt. Es stehen nicht die großen Schlangen von Kinderärzten vor der Tür, die eine Ordination im Bezirk Neusiedl am See aufmachen wollen.

In anderen Bundesländern, wie in Niederösterreich oder der Steiermark, können bestehende Planstellen für Kinderfachärzte schon nicht mehr besetzt werden. Das Ausschreiben einer zusätzlichen Stelle wäre ohne begleitende Maßnahmen sehr wahrscheinlich erfolglos.“ Der Ärztekammer-Vizepräsident verweist als Beispiel auf das Wiener Förderungspaket für Kinderärzte.