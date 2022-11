Martiniloben: Rettungsanker für den Tourismus

Werbung

Mit dem Martiniloben erlebt der Tourismus in der Region Neusiedler See so etwas wie eine zweite Hauptsaison. Und das ist für die Tourismusbetriebe dringend notwendig, denn die Nächtigungszahlen haben das Vorpandemie-Niveau noch nicht erreicht. Vergleicht man die ersten drei Quartale mit jenen von 2019, so verzeichnet die Tourismusregion Neusiedler See ein Minus von 6,4 Prozent bei den Nächtigungen. Das Minus ist immerhin kleiner als 2020 und 2021, ein Aufwärtstrend ist also erkennbar.

Die Entwicklung ist in den Gemeinden aber sehr unterschiedlich. Haben Neusiedl am See oder Frauenkirchen bis auf ein bis eineinhalb Prozentpunkte die Nächtigungszahlen von 2019 fast erreicht, so sind es gerade die größten Tourismusgemeinden des Bezirkes, die weit davon entfernt sind. Podersdorf konnte zwar gegenüber dem Vorjahr wieder mehr Gäste begrüßen, im Vergleich mit 2019 fehlen aber 12 Prozent an Übernachtungen, in Illmitz gar über 18 Prozent.

Patrik Hierner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland, begründet einerseits mit dem schlechten Image des Neusiedler Sees durch den geringen Wasserstand, andererseits mit abnehmenden Nächtigungskapazitäten und dem schlechten Wetter im September. Außerdem spiele auch die Teuerung eine Rolle.

„Das Seeproblem werden wir weiter haben, deshalb wollen wir die Betriebe und Stakeholder animieren, noch mehr auf die Vor- und vor allem Nachsaison zu setzen“, betont Hierner. Dass das funktioniere, zeige das Martiniloben. „Es gibt nur mehr vereinzelt freie Gästezimmer und das meistens in Nachbarorten“, freut sich Hierner über die momentan gute Buchungslage in der Region. Die Tradition der offenen Kellertüren rund um den Martinstag lockt jedenfalls zahlreiche Gäste an.

In der Nachsaison, also im Spätherbst, sieht der Tourismusexperte jedenfalls noch enormes Potenzial für die Region. Anlocken möchte er die Gäste vor allem mit weiteren Kulinarikevents: „Die Veranstaltungsreihe ‚Gans Burgenland‘ ist noch ausbaufähig“, ist er sich sicher.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.