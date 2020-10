Nachdem der Bezirk Neusiedl am See von der Corona-Ampelkommission auf Orange (hohes Risiko) gesetzt worden war, hat die Bezirkshauptmannschaft ergänzende Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus verordnet. Unter anderem sind ab Mittwoch Veranstaltungen mit ausschließlich zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen mit mehr als 250 Personen in geschlossenen Räumen und mit mehr als 500 Personen im Freien untersagt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Kommissions-Entscheidung Corona-Ampel im Bezirk Neusiedl leuchtet Orange

Bei Sportveranstaltungen muss außerdem der Gastronomiebereich mit Spielende geschlossen werden. Kantinenfremde dürfen den Kantinenbereich nicht betreten. Der Verkauf und die Ausgabe von Speisen und Getränken ist nur über eine Ausgabestelle erlaubt. Die Einhaltung der Bestimmungen wird von der Exekutive kontrolliert, wurde angekündigt.