Neues Gesetz: Landwirte sehen Naturschutz in Gefahr

„Der Strategieplan für Österreich mit seinen Agrarumweltmaßnahmen sieht ab 2023 eine verpflichtende Stilllegung von Ackerflächen von mindestens 7% vor. Auf diesen Flächen sollen Leistungen für Biodiversität erbracht werden“, teilt die Interessensgemeinschaft (IG) der Grundeigentümer im Bezirk Neusiedl am See, die ihre Flächen dem Naturschutz zur Verfügung stellen, in einer Aussendung mit.

Im Burgenland werden gemeinsam mit der Naturschutzabteilung des Landes bereits seit Jahrzehnten Flächen im Rahmen von Projekten stillgelegt oder mit speziellen Bewirtschaftungsauflagen versehen.

„Ab 2023 sollen nun jene landwirtschaftlichen Betriebe, die bisher an diesen Projekten teilgenommen sowie Lebensräume geschützt und gefährdeten Pflanzen und Tieren Rückzugsräume gegeben haben, zusätzlich Flächen aus der Produktion nehmen, um den überbordenden Auflagen Genüge zu tun“, heißt es weiter. Denn: Die Projektflächen würden zwar als Biodiversitätsflächen anerkannt, allerdings nicht finanziell abgegolten.

„Es darf nicht sein, dass Bäuerinnen und Bauern, die jahrelang für die Biodiversität gearbeitet haben, jetzt auch noch dafür bestraft werden!“, so Franz Traudtner empört.

Werner Falb-Meixner ergänzt: „Auch erfolgreiche Projekte - Stichwort Großtrappe - sind dadurch gefährdet. Wir Bauern sind bereit, für den Artenschutz unsere Flächen zur Verfügung zu stellen, jedoch können wir vom Nulltarif nicht leben.“ Die IG fordere daher die Anerkennung als Biodiversitätsflächen sowie die volle finanzielle Abgeltung.

