In Pressemeldungen hat die Landespolizeidirektion Burgenland bereits am 16. und 24. Mai 2018 darüber berichtet, dass bei vier Einschleichdiebstählen in Weiden am See, Jois und Neusiedl am See, ein Gesamtschaden von mehr als 2000 Euro verursacht wurde. Mittlerweile wurden zwei weitere Fälle angezeigt.

LPD Burgenland

Der Verdächtige (siehe links und oben) ist 25 bis 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, von sportlicher Statur, hat einen leicht dunklen Teint und sprach gebrochen Deutsch. Er war bekleidet mit blauer Baseballkappe (vermutlich Marke Northface), trug eine blaue Umhängetasche, ein graues PUMA-Oberteil, vermutlich dazugehörige blaue Jogginghose und schwarze PUMA-Turnschuhe.

Die Polizei bittet anhand der Fotos (sie stammen aus einer Überwachungskamera) oben und links um Hinweise zu dieser Person, insbesondere wenn es mit ihr zu „zufälligen“ Begegnungen auf privaten Anwesen gekommen ist. Hinweise zur Person des Täters bitte an die Polizeiinspektion Neusiedl am See unter der Telefonnummer 059133 1130.