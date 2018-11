Eine neue Statistik des VCÖ (auf Basis von Daten der ASFINAG) bestätigt die Wahrnehmung von vielen Autofahrern: Das Verkehrsaufkommen im nördlichen Burgenland ist in den letzten Jahren geradezu explodiert.

Statistik. Der am stärksten befahrene Autobahnabschnitt des Burgenlands befindet sich auf der A4 bei Bruckneudorf, auch im Mittelburgenland wurden mehr Autos gezählt. | BVZ

Besonders dramatisch ist die Situation auf der Ostautobahn. Die A4 bei Bruckneudorf ist der am stärksten befahrene Autobahnabschnitt im Burgenland. In den ersten drei Quartalen 2018 waren hier im Schnitt täglich 59.810 Autos (Kraftfahrzeuge unter 3,5 Tonnen) unterwegs. Das entspricht einer Steigerung von 1,3 Prozent zum Vergleichszeitraum im Vorjahr.

Prozentuell noch stärker gestiegen ist der Verkehr allerdings auf der A4 bei Parndorf: Hier wurde ein Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. In absoluten Zahlen ist die A4 bei Parndorf der am zweitstärksten befahrene Autobahnabschnitt des Landes: Täglich sind es hier im Schnitt 46.020 Pkw. Wie dramatisch der Anstieg des Verkehrsaufkommens bei Parndorf in den letzten Jahren war, zeigt ein Langzeitvergleich des VCÖ: Im Jahr 2013 waren 31.740 Autos pro Tag auf der A4 bei Parndorf unterwegs, heute sind es täglich um über 14.000 Pkw mehr - das entspricht einem Plus von 45 Prozent.

„Outlet Center ist ein Verkehrserreger“

Christian Gratzer vom VCÖ erklärt die Verkehrsexplosion rund um Parndorf gegenüber der BVZ: „Das Outlet-Center in Parndorf ist ein Verkehrserreger. Es befindet sich zwar ein Bahnhof in der Nähe, aber es gibt nur Taxis zwischen Bahnhof und Outletcenter, die vorab bestellt werden müssen. Hier sollte es einen Bus-Shuttledienst geben. Um den Verkehr zu reduzieren, ist auch bei der Anzahl der Parkplätze anzusetzen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass Einkaufszentren auch die Verantwortung für den Verkehr, den sie verursachen, übernehmen.“

Christian Gratzer betont weiters, dass die Zunahme des Autoverkehrs in ganz Österreich von den Klimazielen wegführe. Um diesen Zielen näher zu kommen und Staus zu verringern, brauche es stärkere Anreize zum Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr.

Großes Potenzial sieht der VCÖ auch bei Fahrgemeinschaften: „In Österreich sitzen derzeit in 100 Pkw im Schnitt nur 115 Personen. Allein die Erhöhung auf zwei Personen pro Pkw würde den Autoverkehr deutlich reduzieren. 1.000 Personen fahren heute in 870 Pkw, bei einem Besetzungsgrad von zwei wären es mit 500 Pkw um 42 Prozent weniger“, erläutert Christian Gratzer.