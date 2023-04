Schulchöre rockten in Neusiedl die Bühne .

Nach einigen Jahren Pause ging am Freitag wieder das Bezirksjugendsingen über die Bühne. Rund 15 Schulen aus dem Bezirk entsendeten ihre Chöre und präsentierten mit viel Engagement und Freude eine abwechslungsreiche Auswahl an Liedern. Dabei reichte das Repertoire von traditionellen Volksliedern in Mundart bis hin zu modernen Pop-Songs.