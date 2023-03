SPÖ-Bezirksspitze bestätigt

Am Aschermittwoch hat die SPÖ-Bezirkskonferenz des Bezirkes Neusiedl am See im Gasthof Zur Linde in St. Andrä am Zicksee stattgefunden.

Die Konferenz, im Zuge derer Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister von Illmitz Maximilian Köllner und Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Gols Kilian Brandstätter mit einem hundertprozentigen Vertrauensvotum von über hundert Delegierten aus allen Orts- und Nebenorganisationen der SPÖ in ihren Ämtern bestätigt wurden, ist nahtlos in einen „politischen Aschermittwoch“ übergegangen. Dabei gewesen sind zahlreiche Ehrengäste, unter anderem Landesrätin Daniela Winkler, der ehemalige Landeshauptmann Hans Niessl und der ehemalige Klubobmann der SPÖ-Parlamentsfraktion, Josef Cap.

Die SPÖ des Bezirks Neusiedl am See verfüge über herausragende Persönlichkeiten, setze auf die richtigen Themen und halte zusammen, lobte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Köllner und Brandstätter bedanken sich für das aussagekräftige Votum: „Auf den Tag genau vor vier Jahren sind wir in die großen Fußstapfen unseres ehemaligen Bezirksvorsitzenden Hans Niessl getreten. Mit unseren damals gerade einmal 27 Lebensjahren war es nicht selbstverständlich, dass uns derartiges Vertrauen entgegengebracht wird.“ Man habe die SPÖ im Bezirk stärken können und möchte den Erfolgsweg weiter fortsetzen.

Landtagsabgeordnete und Neusiedls Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Deutsch Jahrndorf Gerhard Bachmann, Neusiedls Vizebürgermeister Heinz Zitz und Bruckneudorfs Bürgermeister Gerhard Dreiszker wurden zu stellvertretenden SPÖ-Bezirksvorsitzenden gewählt.

