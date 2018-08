NSC-Triumph im Cup-Derby .

In Halbzeit eins waren die Parndorfer die aktivere Mannschaft. Allerdings verhinderte Aluminium die Führung des SC/ESV, der dann in der Schlussminute der ersten Halbzeit das 0:1 kassierte. Nach der Pause war es dann ein echter Cup-Fight, in dem Neusiedl letztendlich mit 3:2 siegreich blieb.