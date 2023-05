Mönchhof: Nachts in der Bücherei mit den „Olchis“

Dabei wird von den teilnehmenden Büchereien bis spät in die Nacht ein vielfältiges Programm angeboten. So auch heuer wieder in der Bücherei Mönchhof, wo die lange Nacht der Bibliotheken aufgrund der positiven Resonanz der Vorjahre bereits zu einem Fixum im Veranstaltungskalender geworden ist.

Heuer entschloss man sich dazu, den Kindern ein „Olchiabenteuer“ zu bieten. Olchis sind Geschöpfe, die im Müll hausen und sich darin mit ihrer Familie irrsinnig wohl fühlen. So bastelten die Kinder ab 18 Uhr „Olchigesichter“ mit Trinkhalmen und einen „Olchistiftehalter“. Natürlich musste ein echter Olchi-Fan auch ein „Olchi-Furzkissen“ basteln. Diese durften die Kinder am nächsten Tag selbstverständlich als Andenken mit nach Hause nehmen.

Waldtour mit Taschenlampen

Nach einem gemeinsamen Pizzaessen in der Bücherei gab es außerdem noch eine geführte „Waldtour“ mit Taschenlampen, wo für Mama Olchis Suppenrezept zuvor platzierte „Müllzutaten“ im Wald gesucht wurden. Im Zuge der Wanderung wurde mit Handschuhen auch echter Müll gesammelt und in weiterer Folge entsorgt.

Ihren Ausklang fand die lange Nacht mit dem Lesen von Olchi-Büchern in der Bücherei sowie mit einer anschließenden „Disco“, bei der auch getanzt und daraufhin in der Bücherei übernachtet werden konnte. Am nächsten Morgen gab es noch Frühstück, wonach die die Kinder um 8 Uhr von ihren Eltern abgeholt wurden. Das Ziel, Kinder für die örtliche Bücherei zu begeistern, dürfte ein weiteres Mal geglückt sein.

