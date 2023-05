Bienenfreundlich Podersdorf und Winden sind „BeeFit“

Lesezeit: 3 Min BR BVZ Redaktion

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Obfrau des Vereins UNSER DORF, mit Bürgermeisterin Michaela Wohlfahrt und Vizebürgermeister Josef Steiner aus Podersdorf, Bürgermeister Erwin Preiner, Vizebürgermeister Ronald Langthaler, Christopher Gross, Manfred Heiny (alle aus Winden am See) und Marlene Hrabanek-Bunyai, Geschäftsführerin des Vereins UNSER DORF Foto: LMS

S eit drei Jahren können sich burgenländische Gemeinden als „beefit“ – also „fit für Bienen“ – zertifizieren. Voraussetzung dafür ist, dass sie bestimmte Kriterien zur Förderung und zum Erhalt der Artenvielfalt erfüllen. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf zeichnete nun burgenländische Gemeinden im Rahmen des Projekts aus. Darunter mit Podersdorf am See und Winden am See auch zwei Gemeinden im Neusiedler Bezirk .