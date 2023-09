Parndorfer Sommer-Theater zu 86 Prozent ausgelastet

Schon 2003 setzte man in Parndorf auf den Kleist-Klassiker. Genau zwanzig Jahre später, stand das Stück - nun unter der Intendanz und Regie von Christian Spatzek - wieder auf dem Programm. Nach dem unbekannteren Goldoni-Stück „Das Kaffeehaus“ im Jahr 2022 hoffte der Verein „Theater Sommer Parndorf“, mit der berühmten Kleist-Komödie wieder ein größeres Publikum anzusprechen. Mit einer Auslastung von 86 Prozent ist das auch gelungen. Zum Vergleich: 2022 waren die Vorstellungen zu 75 Prozent ausgelastet.

Obmann Johann Maszl ist mit der heurigen Parndorfer Theater-Saison zufrieden. Er sei sogar positiv überrascht, denn das Stück sei zwar ein Lustspiel, aber keine leichte Sommerkost. Die Reaktionen aus dem Publikum seien durchwegs gut gewesen. „Natürlich macht auch das Drumherum einiges aus, dass sich die Besucher wohl fühlen, das Ambiente des Kirchenplatzes und die Gastronomie.“ Das originelle Pawlatschen-Theater begeisterte jedenfalls weit über die Region hinaus. Ein Reisebus mit einer Pensionistengruppe etwa reiste eigens aus Salzburg an.

Das besondere Ambiente des Parndorfer Kirchenplatzes kommt beim Publikum jedes Jahr besonders gut an. Foto: Birgit Böhm-Ritter, Evi Huber

Auslastung bleibt hinter dem Vor-Corona-Wert

Auch finanziell hat sich die heurige Theatersaison ausgezahlt. Sogar das Minus aus dem Vorjahr konnte mit den erfolgreichen Vorstellungen von heuer ausgeglichen werden. Einen Wermutstropfen gibt es aber doch: Von der Auslastung der Vor-Corona-Jahre ist man auch heuer noch weit entfernt. „Wir hatten teilweise eine Quote von 110 bis 115 Prozent“, so Maszl. Wie dieser Wert erreicht wurde? 300 Karten pro Vorstellung werden maximal im Vorverkauf verkauft. So viele Personen haben in der Schlechtwetter-Location, in der Volksschule, Platz. Passt das Wetter und es kann eine Freiluft-Vorstellung gegeben werden, können am Vorstellungstag bis zu hundert Karten mehr verkauft werden. Diese sind es dann die den Auslastungswert über die 100 Prozent-Marke drücken. Dieses Jahr hatte man mit dem Wetter in Parndorf übrigens Glück. Nur zwei von 17 Vorstellungen konnten nicht am Kirchenplatz gegeben werden.