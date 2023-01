255.500 Mann übten am TÜPl Bruckneudorf

Werbung

Das Jahr 2022 war für den Truppenübungsplatz Bruckneudorf ein überaus erfolgreiches. Bezüglich der Auslastung ist der Truppenübungsplatz Bruckneudorf mit 250.000 Manntagen der mit Abstand am meisten ausgelastete Übungsplatz Österreichs. Unter „Manntag“ ist hier zu verstehen, dass ein/e SoldatIn einen Tag am Truppenübungsplatz verbracht hat. Somit übten 2022 täglich knapp 700 Soldaten am TÜPl.

Die Vorzüge des TÜPl liegen „eindeutig in der guten Ausbildungsinfrastruktur und der vorzüglichen Grundeinstellung des Kaders des Truppenübungsplatzes“, wie Kommandant Markus Ziegler erläutert, „das macht Bruckneudorf zu einem äußerst attraktiven und von der Truppe geschätzten Ausbildungszentrum.“ Wie schon in den vergangenen Jahren konnten auch heuer wieder mehrere Projekte zur Steigerung der Ausbildungsqualität verwirklicht werden. So konnte etwa der neue und topmoderne Schießsimulator für Infanteriewaffen von Bundesverteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eröffnet und in Betrieb genommen werden. Eine weitere Schießanlage wurde generalüberholt und mit elektronischen Scheiben sowie querbeweglichen Zielen auf den modernsten Stand gebracht.

Zudem wurde die Qualität der Unterkünfte durch den Abschluss der Generalsanierung gesteigert. Durch all diese Baumaßnahmen, die laufenden jährlichen Instandhaltungsmaßnahmen und kleineren Sanierungsprojekte sowie die laufenden Beschaffungen für den Betrieb der Kaserne bleiben laut Ziegler „pro Jahr mehrere Millionen Euro als Wertschöpfung in unserer Region“.

„Für die zukünftigen Aufgaben des Bundesheeres ist es unabdingbar, dass die SoldatInnen, die für unsere Sicherheit sorgen müssen, optimale Trainingsbedingungen zur Vorbereitung dieser Einsätze erhalten"

Er gibt weiters zu bedenken: „Was nicht berechnet werden kann, ist die zusätzliche Wertschöpfung, welche durch die Soldaten der übenden Truppe nach Dienstschluss für die örtlichen Geschäfte und Gastronomie entsteht.“ Mit Zuversicht blickt Ziegler auch in das neue Jahr, denn „durch die positiven Erfahrungen mit dieser großen Anzahl an übenden Soldaten wurde für den Truppenübungsplatz die Grundlage zur weiteren Steigerung der Übungstätigkeit und der Schießausbildung geschaffen“. So werden 2023 etwa mehrere Großübungen mit jeweils mehr als 1.500 SoldatInnen am TÜPl durchgeführt werden. Darüber hinaus werden zwecks weiterer Qualitätssteigerung der Schießausbildung zwei weitere, im Bau befindliche, neue Schießanlagen errichtet und fertiggestellt werden.

Zufrieden resümiert Ziegler: „Für die zukünftigen Aufgaben des Bundesheeres ist es unabdingbar, dass die SoldatInnen, die für unsere Sicherheit sorgen müssen, optimale Trainingsbedingungen zur Vorbereitung dieser Einsätze erhalten. Der Truppenübungsplatz ist eine unverzichtbare, qualitativ hochwertige Ausbildungseinrichtung zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft unseres Bundesheeres.“

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.