Business-Day in der BHAK/BHAS Frauenkirchen

Der Business-Day ist eine Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler, von Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Branchen zu lernen und Ratschläge für eine erfolgreiche Karriere zu erhalten. Zusätzlich war es eine Gelegenheit, erlerntes Wissen bei Planungs- und Logistikspielen praxisorientiert unter Beweis stellen. Die Organisation der Veranstaltung lag in den Händen von Elke Emich-Gartner.

Der Tag begann mit einem Vortrag des Fernseh- und Radiomoderators Tom Walek. Anschließend gab Gründer und CEO von Travelworld Rainer Schuster Einblick in internationale Karrieremöglichkeiten. Die Frauenkirchner Fotografin und Künstlerin Ines Weisz betonte die Bedeutung von Kreativität im Berufsleben. Verena Mollner vermittelte wertvolle Bewerbungstipps.

Weiters präsentierten Matthias Haider, Oswald Szabo und Wolfgang Fabits Problemstellungen aus den Bereichen Pflege- und Sozialmanagement, Cyber-Kriminalität, Versicherung und Software-Programmierung. Vertreter der Sparkasse, der Bundespolizei, von LKW-Walter und der Österreichischen Hochschülerschaft Workshops und Planspiele an, um das Programm an diesem lehrreichen Vormittag abzurunden.

„Der Business-Day an der Handelsakademie und Handelsschule in Frauenkirchen ist ein wichtiger Baustein in der Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler. Wir sind stolz darauf, ihnen die Möglichkeit zu bieten, von erfahrenen Fachleuten zu lernen und ihre eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln“, so Direktor Hannes Schmid und bedankt sich herzlich bei allen Vortragenden, die ihre Zeit und ihr Wissen mit den Schülerinnen und Schülern geteilt haben.