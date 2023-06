Bildung UNO-Wanderausstellung im Neusiedler Gymnasium

Bildungsdirektor Heinz Zitz, Bildungslandesrätin Daniela Winkler und Landtagspräsidentin Verena Dunst besuchten gemeinsam mit Direktorn Tanja Bayer-Felzmann und Schülerinnen und Schülern die UNO Wanderausstellung, die derzeit im Gymnasium Neusiedl am See ausgestellt ist. Foto: Büro Dunst

W ien ist mit New York, Genf und Nairobi - als einzige Stadt in der EU – einer der vier UNO - Amtssitze. In der UNO - Ausstellung werden alle Bereiche der UNO und ihre Aufgaben gezeigt, wie zum Beispiel das Internationale Zentrum Wien (Vienna International Centre - VIC), das am 23. August 1979 in Betrieb genommen wurde und längst zu einem neuen Wahrzeichen Wiens geworden ist. Die Ausstellung wurde nach einer Neugestaltung am 8. November 2022 im Landhaus in Eisenstadt präsentiert und macht sich seither als Wanderausstellung auf den Weg durch die Schulen.

Zurzeit ist sie im Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Neusiedl am See ausgestellt. Landtagspräsidentin Verena Dunst, Landesrätin Daniela Winkler, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz und Direktorin Tanja Bayer-Felzmann besuchten gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern die Ausstellung. Die Ausstellung soll den Jugendlichen die Möglichkeit geben, die Arbeit der Vereinten Nationen kennenzulernen und sich über Karrieremöglichkeiten bei der UNO zu informieren. Landtagspräsidentin Dunst und Bildungslandesrätin Winkler hoben die Bedeutung der UNO als Friedensprojekt hervor und appellierten an die Jugendlichen, Mobbing und Ausgrenzung keinen Platz zu geben. Der Wert des Friedens werde oft nicht wahrgenommen und erst geschätzt, wenn er bedroht sei, so Winkler: „Die UNO-Charta ist eine der wichtigsten Grundlagen für ein friedliches und sicheres Zusammenleben.“ Die Vermittlung der Bedeutung der Vereinten Nationen und die Implementierung ihrer Ziele im Unterricht zählen zu jenen wichtigen Aufgaben, denen sich eine moderne Schule stellen muss. „Durch das Verständnis der Arbeit der Vereinten Nationen können Schülerinnen und Schüler dazu beitragen, eine bessere Zukunft für alle zu schaffen und sich als weltoffene Bürgerinnen und Bürger zu engagieren“, erklärte Direktorin Tanja Bayer-Felzmann, die auf die vielfältigen Tätigkeitsfelder der UNO hinwies. Mit der Ausstellung, welche von Bezirk zu Bezirk wandert, wird den Schulen ein wertvolles Instrument zur Bewusstseinsschaffung zur Verfügung gestellt. „Ich hoffe, dass die Schülerinnen und Schüler aus Neusiedl am See davon eben so viel für ihre künftige Lebensausrichtung mitnehmen können“, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.