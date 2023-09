Kindergarten Frauenkirchen: Starke Wurzeln als Suchtprävention

Die erste Schulungsgruppe im Nordburgenland bestehend aus dem Team des Kindergartens Frauenkirchen hat nun die Fortbildungsreihe des Projekts abgeschlossen und die insgesamt elf Teilnehmerinnen bekamen die Abschlusszertifikate verliehen. Bei der Verleihung waren als Ehrengäste auch Landesrätin Daniela Winkler, Bürgermeister Hannes Schmid und Stadtrat Stefan Würtz anwesend.

Um später im Leben die Herausforderungen des Alltags meistern zu können, ist die Entwicklung von sogenannten „Lebenskompetenzen“ für Kinder immens wichtig. Diese Kompetenzen umfassen unter anderem die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, Stressbewältigung und der Umgang mit starken Gefühlen und Konflikten. Bei der Förderung dieser Kompetenzen nimmt das Kindergartenteam eine wichtige Rolle ein. Dieser Ansatz ist aktuell die erfolgreichste Methode in der Gewalt-, Suizid- und Suchtprävention. Tragfähige Beziehungen und Lebenskompetenzen sind die Wurzeln, mit denen sie später fest im Leben stehen.

DSA Verena Fischbach, Projektleiterin von der Fachstelle für Suchtprävention der Sozialen Dienste Burgenland (SDB), erläutert: „Es ist schon früh wichtig, mit der Prävention zu beginnen, damit sich bis zum Teenageralter erst gar keine ungesunden Verhaltensweisen einschleichen und festigen können. Auch wenn Kinder keine psychoaktiven Substanzen konsumieren, können sie beispielsweise vom Computer und Handy abhängig werden.“

Das Kindergartenteam rund um Leiterin Anita Maffei zeigt sich begeistert über die Schulung: „Die Module waren sehr abwechslungsreich und praxisnah. Wir konnten auch direkt Ansätze in unser Kinderschutzkonzept und unser Transitionsmodell einfließen lassen.“

Über die Fortbildungsreihe

Das Projekt „Verwurzelt – Kinder fürs Leben stärken“ ist auf drei Jahre ausgelegt. In acht Modulen zu je fünf Unterrichtseinheiten werden unter anderem folgende Themen behandelt: Basiswissen der Suchtprävention, Aufbau tragfähiger Beziehungen, einfühlsame Kommunikation und notwendige Rahmenbedingungen zur Förderung der Lebenskompetenzen. Derzeit werden in 13 Kindergärten Schulungen durchgeführt, dieses Jahr werden noch drei zusätzliche Schulungen gestartet. Die Fortbildung ist kostenlos und kann über die Pädagogische Hochschule angerechnet werden, interessierte Kindergärten können sich gerne an die Fachstelle wenden: