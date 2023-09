Bio-Produkte Bio-Fest in Frauenkirchen: Heimische Produkte standen im Zentrum

Foto: BVZ, Sebastian Rappold

Werbung Rotes Kreuz Burgenland Anzeige ERSTE HILFE RETTET LEBEN!

B eim Bio-Fest in Frauenkirchen durften sich Besucherinnen und Besucher am Samstag durch die vielseitigen heimischen Bio-Produkte kosten: Köstliche, warme Schmankerl, ausgesuchte Weine und Säfte aus der Region, Bio-Bier, frisch vom Fass - alles in bester Bio-Qualität.