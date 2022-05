Biodiversität in Edelstal Neue Heimat für Bienen am Coca Cola-Produktionsstandort

Lesezeit: 2 Min SJ Saskia Jahn

General Manager Herbert Bauer und Plant Manager Patrick Redl freuen sich über die neuen „Mitarbeiter“. Foto: Coca-Cola HBC Österreich

C oca Cola HBC bieten am Firmengelände in Edelstal idealen Lebensraum für die Bienen.