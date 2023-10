Vogel des Jahres 2024: Im Hanság ist er (noch) zu beobachten

Intensive Landwirtschaft, fehlende Brachen und Feldraine sowie der massive Einsatz von Pestiziden machen der Grauammer das Überleben schwer. Daher kürt die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich die Grauammer (Emberiza calandra) zum Vogel des Jahres 2024. Der Brutbestand der Grauammer erlitt in den letzten 25 Jahren einen massiven Niedergang: Von 1998 bis 2022 brach der Bestandsindex der unauffällig grau und braun gestrichelten Ammer um 95 Prozent ein (Quelle: Brutvogelmonitoring 2022, https://www.birdlife.at/page/monitoring-der-brutvogel).

Das ist der stärkste Rückgang aller im Monitoring ausgewerteten Vogelarten. Der aktuelle Brutbestand dürfte sich auf weniger als 500 Reviere belaufen, weiß Michael Dvorak, wissenschaftlicher Mitarbeiter von BirdLife Österreich: „Möglichweise liegt er sogar deutlich unter diesem Wert!“

Verbreitungsinseln in Niederösterreich und Burgenland

Als Brutvogel der pannonischen Klimaregion brütet die Grauammer in kleinen Verbreitungsinseln in Niederösterreich (im östlichen Weinviertel und im Marchfeld) und im Burgenland (auf der Parndorfer Platte und im Neusiedler See-Gebiet ). Im Burgenland befindet sich auch das österreichweit bedeutendste Brutgebiet: Im Hanság wurden 2022 50 Reviere kartiert. Abseits dieser Gebiete ist die Grauammer im gesamten Bundesgebiet bis auf einzelne, kleine Reliktvorkommen verschwunden.

Brachflächen als „Rettungsinseln“

Dieser massive Bestandseinbruch korreliert signifikant - sowohl in Österreich als auch in anderen Teilen Mitteleuropas - mit der Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung. Die artenreichen Brachflächen nehmen hierbei über das gesamte Jahr gesehen eine positive Schlüsselposition als Nahrungsquelle und Niststandort ein. „Als ehemaliger Charaktervogel der offenen, extensiven Agrarlandschaft benötigt die Grauammer einen gewissen Anteil an ungenutzten Flächen. Solche Brach- oder Ruderalflächen sollten zumindest zehn Prozent der Fläche ausmachen, damit sich eine lebensfähige Grauammer-Population halten kann. Sind diese Brachen weg, ist auch die Grauammer weg!“, stellt Dvorak klar

Der Erhalt jener temporär aus der wirtschaftlichen Nutzung entnommen Flächen sowie der vollständig unbewirtschafteten Feldraine, Grabenränder oder Grundstücksgrenzen könnte das Aussterben des Jahresvogels 2024 noch verhindern.

Erfreulicherweise nehmen die Brachen auch durch Fördermaßnahmen des neuen Österreichischen Agrarumweltprogramms wieder etwas zu. „Diesen Ansatz, mehr Naturschutzflächen zu beantragen, gilt es auszubauen, damit sich der Bestand der heimischen Feld- und Wiesenvögel in den kommenden Jahren positiv entwickeln kann“, so Dvorak.