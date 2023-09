Roland Velich ist Falstaff-Winzer des Jahres

Roland Velich wurde 1963 geboren. In seinem Elternhaus in Apetlon im Seewinkel spielte der Weinbau stets eine Rolle. Schon der Vater war, wenngleich im Nebenerwerb, ein Pionier des Qualitätsweins. Wie in diesem Teil des Burgenlandes üblich lag der Fokus auf der Produktion von edelsüßen Weinen, doch bereits früh setzte man im Hause Velich auch auf hochwertige weiße Rebsorten. So wurde schon im Jahr 1961 ein Weingarten namens Tiglat mit Weißburgunder neu bestockt, später stellte sich allerdings heraus, dass Morillon-Setzlinge geliefert wurden. Aus den hier gewonnenen Trauben wurde später der trockene Kult-Chardonnay Tiglat, den Roland Velich in jungen Jahren gemeinsam mit seinem Vater Helmut und dem jüngeren Bruder Heinz zu einer weißen Wein-Ikone des Burgenlandes entwickelte.

Die Arbeit mit dem Wein war für den jugendlichen Roland Velich zunächst eher mehr Pflicht als Kür. Auf die Mittelschule folgten einige Probier-Jahre: Skilehrer, abgebrochene Studien der Rechtswissenschaft, Philosophie und Politikwissenschaften, dann zehn Jahre als Croupier. Noch wies also wenig auf ein eigenes Weinprojekt hin. Das elterliche Weingut war Mitglied der „Renommierten Weingüter Burgenland“ geworden, einer 1995 ins Leben gerufenen Vereinigung, der mit Ausnahme von Alois Kracher ausschließlich jene Spitzenbetriebe angehörten, deren Produktionsschwerpunkt beim Rotwein lag. Roland Velich arbeitete im Rahmen seiner Möglichkeiten aktiv mit, war von der Produktion bis zur Präsentation aktiv am Aufstieg des Tiglat beteiligt. Nachdem aber Bruder Heinz den Weinbaubetrieb übernommen hatte, war klar, dass ein neues Projekt her musste, wenn sich Roland längerfristig in Sachen Wein engagieren wollte. Und angesichts des unübersehbaren Aufschwungs, den der burgenländische Rotwein zu jener Zeit erlebte, war die Zielrichtung schnell klar.

Ende der 1990er-Jahre standen Cuvées mit internationalen Rotweinsorten wie Cabernet Sauvignon und Merlot sowie deutlicher Prägung durch neues Holz hoch im Kurs. Hier bewies Roland Velich Weitblick, denn für ihn stand damals bereits fest, dass er sich der Rebsorte Blaufränkisch verschreiben würde.

Foto: Xenia Trampusch

Was anfangs als Teamwork mit Erich Krutzler aus Deutsch-Schützen im Südburgenland und im Keller von Wolfgang Reisner in Deutschkreutz unter dem Markennamen Moric begann, entwickelte sich sehr schnell zur One-Man-Show von Roland Velich. Er fand die richtigen Parzellen für sein Konzept im Mittelburgenland. In Neckenmarkt und Lutzmannsburg entdeckte er uralte Weingärten, manche Stöcke haben über hundert Jahre auf dem Buckel und stehen in großer Pflanzdichte von bis zu 8.000 Reben pro Hektar.

Schon bald schrieb Parker's „The Wine Advocate“ über Velichs 2002 Blaufränkisch Neckenmarkt Alte Reben: “Seine Weine zeigen einen Stil, der nirgendwo sonst in Österreich zu finden ist: ein Blaufränkisch, vinifiziert wie ein Grand Cru der Burgund, mit Trauben aus Hanglagen und Terrassen, präklonale Rebstöcke, wie man sie kaum mehr im Mittelburgenland findet. Von seinen Träumen, seinen Reben, seiner Vinifikation bis zu seinem Retro-Label bewegt sich Velich in einer eigenen Welt.„ Für die Alten Reben aus Neckenmarkt des Jahrgangs 2009 gab es bei Parker erstmals 95 Punkte.

Dass er nun auch im Weinmagazin Falstaff Anerkennung findet, freut Velich besonders: „Wir hatten international schon sehr viel Erfolg mit dem was wir gemacht haben. Diese Anerkennung nun aber auch nochmal im eigenen Land zu erfahren, ist noch einmal eine ganz eigene Nummer.“

Auch die britische Grande Dame des Weinjournalismus, Jancis Robinson MW, meint: „Roland Velich ist der beste Blaufränkisch-Produzent des Planeten.“ Das Engagement Roland Velichs würdigte die Falstaff-Redaktion heuer mit dem Titel „Winzer des Jahres 2023“.