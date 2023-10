Neusiedl am See: „Bohne“ wieder eröffnet

„Kaffee ist nicht nur ein Getränk, sondern eine Leidenschaft, die uns antreibt“, ist auf der Facebook-Seite des neuen Kaffeehauses Bocca zu lesen. Dahinter steht Mario Groschner, der dem ehemaligen Schärf-Gebäude mit der markanten Kaffeebohne im Betriebsgebiet Prädium wieder Leben einhauchte.

Seit die Firma Schärf 2020 mit ihrer Kaffeerösterei Konkurs anmelden musste, stand das Lokal leer. Mittlerweile gehört das Gebäude einem gebürtigen Mazedonier, der in Kanada ein Unternehmen für Computerteile führt und mit Kaffee eigentlich nichts am Hut hat. Umso mehr Mario Groschner. Der gelernte Koch hat sich seine Sporen unter anderem als FMB-Manager beim Schnitzelhaus Wien, als Standortleiter bei AGM Neusiedl und im Management des Family Parks in St. Margarethen verdient. Nun hat er die ehemalige Kaffeerösterei wieder in Betrieb genommen. Räumlichkeiten und Gerätschaften waren nach wie vor vorhanden. Das Kaffeehaus punktet übrigens nicht nur mit Kaffee aus eigener Röstung, sondern auch mit einem ganz besonderen Flair: Obwohl indoor, hat man das Gefühl mitten in der Natur zu sein.

Das „Bocca“ beherbergt neben einem Kaffeehaus übrigens auch ein Marokkanisches Teehaus: Feinste Teesorten stehen auf der Karte.

In Zukunft soll es auch wieder Schauröstungen für Gruppen geben. Derweil können im Café die verschiedenen Bocca-Kaffees verkostet werden. Dazu gibt es kleine süße und pikante Snacks etwa mit hausgebeiztem Lachs oder selbst gemachtes Roastbeef, Bagels und Salate.

„Der Weg von der grünen Kaffeebohne zum duftenden Espresso ist wirklich interessant und es ist einmalig, dass es in Neusiedl am See frisch gerösteten Kaffee gibt. Es ist erfreulich, dass sich Mario Groschner der Herausforderung gestellt hat und die Bocca Café Rösterei führt. Ich wünsche ihm viel Erfolg und alles Gute“, so Bürgermeisterin LAbg. Elisabeth Böhm anlässlich der Eröffnung.