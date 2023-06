Grüne stemmen sich gegen interkommunalen Businesspark

Wie im April bekannt wurde, laufen bereits seit zwei Jahren Planungen für einen mit 78 Hektar bemessenen interkommunalen Businesspark bei Nickelsdorf, ein Grundsatzbeschluss dazu wurde im Dezember im Nickelsdorfer Gemeinderat gefasst (die BVZ berichtete). Die Idee dahinter ist, dass auch Gemeinden, die selbst kein Gewerbegebiet möchten oder „fern vom Schuss“ sind, so durch Kommunalsteuern profitieren könnten. Verkündet wurde dieses Projekt, das von der Wirtschaftsagentur Burgenland durchgeführt werden soll, unter dem Vorbehalt, dass zumindest 15 der 27 Gemeinden diesem zustimmen. Mittlerweile gibt es laut Nickelsdorfer Bürgermeister Gerhard Zapfl 12 Grundsatzbeschlüsse aus den Gemeinden dazu, in den kommenden Wochen und Monaten würden aber noch einige Gemeinderatssitzungen in den Gemeinden des Bezirks mit diesem Thema auf der Agenda stattfinden.

„Wir haben schon genug Boden zubetoniert“

Freilich gibt es nicht nur Zustimmung für ein derartig großes Projekt. Um ihrem Unmut zu diesem Thema kundzutun, haben die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik und Bezirkssprecherin und Windener Gemeinderätin Margit Paul-Kientzl eine Pressekonferenz einberufen. Sie kritisieren einige Aspekte des geplanten Mega-Projekts scharf. Landessprecherin Petrik meint etwa „es gibt bereits Unmengen an Gewerbefläche im Bezirk, darunter auch ungenutzte Gewerbefläche, die jederzeit verbaut werden könnte - es gibt sogar einen Gebäudeleerstand. Unsere Forderung ist: wenn es tatsächlich einen Bedarf an neuem Gewerbe im Bezirk gibt, dann muss zuerst der bestehende Leerstand an Gebäuden und Flächen erhoben und genutzt werden. Und nur dann, wenn an einem bestimmten Ort eine große Notwendigkeit für einen bestimmten Betrieb besteht, darf etwas neu gebaut werden. Dann muss aber auch woanders wieder entsiegelt werden - wir haben nämlich schon genug Boden zubetoniert.“

Ebenso kritisieren die beiden Politikerinnen, dass es beim Land Burgenland aktuell bloß einen Feststellungsbescheid für 48 Hektar gebe. Petrik und Paul-Kientzl mutmaßen, dass die Einreichung so angelegt wurde, um einer ab 50 Hektar erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfung zu entgehen und in weiterer Folge ohne großes Aufsehen erweitern zu können. Der Nickelsdorfer Bürgermeister Gerhard Zapfl (SPÖ) meint zu diesem Vorwurf: „Die 48 Hektar waren der Beginn. Wir wollen dieses Projekt in zwei Teilen machen. Ein Teil als Bauland für ein Betriebsgebiet, der zweite Teil als Aufschließungsbetriebsgebiet, bei dem der Gemeinderat wiederum einen Beschluss für die Umwandlung von Aufschließungsgebiet in Betriebsgebiet fassen muss.“

Zusätzlich prangern Petrik und Paul-Kientzl an, dass das Risikokapital von 300.000 Euro pro Gemeinde bei einer Präsentation erst auf Nachfrage genannt wurde. Auch erfuhr man erst auf Nachfrage, dass mit den Gewinnen zuerst Fremdkapital bedient würde, und teilnehmende Gemeinden erst nach einigen Jahren Einnahmen in Form von Kommunalsteuern verbuchen könnten, die sich laut ihren Vermutungen auch nicht beträchtlich in den Gemeindefinanzen niederschlagen würden. Stattdessen appellieren sie, „Gemeindefinanzen anderweitig anzulegen, sodass den Bürgerinnen und Bürgern schneller geholfen wird.“