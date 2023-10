Sommerausklang in der „La Takeria“ in Neusiedl am See .

Unter dem Motto „Nochmal so richtig den Sommer spüren!“ lud man vergangenen Samstag in der „La Takeria“ mit den beiden lokalen Bands „Hotsawce“ und „Enty Jeff“. Die Gangart war diesmal etwas härter als bei den üblichen zarten Gitarrenklängen der Takeria, das Publikum aber nicht weniger begeistert.