Kreisverkehr eröffnet: Kritik der Radlobby

Vergangenen Freitag wurde nach kurzer Bauzeit der neue Kreisverkehr zwischen Breitenbrunn und Jois eröffnet. Bei der Kreuzung der B50 und der Straße nach Kaisersteinbruch soll der neue Kreisverkehr zu mehr Verkehrssicherheit beitragen. Bei der Kreuzungslösung kam es bisher zu langen Wartezeiten für Autofahrer, die von Kaisersteinbruch auf die B50 auffahren wollten und regelmäßig auch zu gefährlichen Szenen bis Unfällen.

Damit die Mitte des Kreisvekehrs nicht beschädigt wird — neue Kreisverkehre werden nicht selten „übersehen“ und dann einfach gerade durchfahren — bleibt die Mittelfläche des Kreisverkehrs vorerst brach. „In etwa einem Jahr soll diese dann gestaltet werden. Das Kunigunde-Materl wird momentan saniert. Sobald es in Schuss gebracht wurde, wird es neben dem Kreisverkehr wieder errichtet“, erklärt die Gemeinde zur Optik der Verkehrslösung.

Radlobby kritisiert fehlenden Begleitweg

Die Radlobby Burgenland kritisiert im Zuge des Projektes, dass nicht auch gleich ein Begleitweg entlang der B50 errichtet wurde. Richard Kuncar, Zweirad-Aktivist aus Breitenbrunn: „Unser Nahversorger sperrt mit Jahresende zu, viele Breitenbrunner werden daher zum Einkaufen künftig nach Winden ausweichen.“ Wenn die nötige Infrastruktur fehle, werde dafür das Auto genutzt und die Umwelt belastet. „Für Radfahrer ist dieser Weg ungünstig. Entlang der viel befahrenen B50 muss man schon ein Vollblut-Radfahrer sein, um sich dem Autoverkehr auszusetzen.“ Der bestehende Radweg sei dafür ein zu großer Umweg. „Entlang der B50 wäre die Strecke vom Spar Breitenbrunn zum Billa nach Winden 1,1 Kilometer. Über den Radweg sind es drei Kilometer“, klagt Kuncar.

Kompromiss, mit dem alle leben können

Diesbezüglich wurden die Radler auch bei Bürgermeister Harald Hareter vorstellig. „Der Bürgermeister unterstützt unser Anliegen, eine bessere Rad-Verbindung zwischen den Gemeinden zu schaffen. “, freut sich Kuncar nach dem Gespräch. Einer raschen Lösung stehen aber die nötigen Grundabtretungen im Weg, zudem ist das Gelände entlang der B50 nicht einfach zu begradigen.

Ins Auge gefasst hat man daher eine Kompromisslösung: Die Verbindung der Radwege nördlich und südlich der B50 ist bereits im Kreisverkehr integriert, von dort weg soll nun der Begleitweg entlang der B50 nach Winden entstehen. Bis dorthin müssten Radfahrer aber weiter den nördlichen oder südlichen Radweg nehmen. „Ein kleiner Umweg, den man aber verkraften kann“, so Bürgermeister Helmut Hareter. Die meisten Leute wohnen ohnehin nördlich oder südlich der B50 und könnten daher ohne große Umwege auf diese Route ausweichen. Das die B50 für Radfahrer nicht empfehlenswert ist, sieht Hareter genauso. „Kinder würde ich dort, angesichts des Verkehrs, nicht alleine mit dem Rad fahren lassen.“

Befürwortet man auch in Winden einen Begleitweg? „Selbstverständlich! Wenn es auch im Sinne der Verkehrssicherheit ist, auch für Fußgänger und Radfahrer. Ich befürworte das und habe bereits Kontakt mit zuständigen Stellen in Mobilitätszentrale der burgenländischen Landesregierung“, so Bürgermeister Erwin Preiner. Solange der Begleitweg im Zuge des Radausbauprogramms finanziert und von der EU gefördert wird, stehe dem nichts im Wege. „Es ist eine win-win-situation auf allen Ebenen auch aus meiner Sicht.“ Nun ist das Rad-Regionalmanagement Burgenland am Zug.

