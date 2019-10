Breitspurbahn: Trassenführung bei Kittsee wird geprüft .

In der Gemeinderatssitzung am Montag haben sich die Kittseer Mandatare gesammelt gegen eine Breitspurbahn in Gemeindenähe ausgesprochen und einen einstimmigen Grundsatzbeschluss gegen den Zentralverschiebebahnhof und gegen eine Trassenführung bei Kittsee gefasst.