Zwei Verdächtige wurden in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen. Die Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Schauplatz der Tat war in den Morgenstunden die Marktgemeinde Bromberg. Der betagte Mann wurde in seinem Wohnhaus überfallen. Er sei mit einem Hammer niedergeschlagen und überwältigt worden, berichtete der "Kurier". Die Polizei bestätigte, dass der 82-Jährige verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Die Täter flüchteten mit dem Auto ihres Opfers. Der Wagen wurde im Zuge der Fahndung am Vormittag in Parndorf entdeckt. Die Festnahme von zwei Verdächtigen war die Folge.