Mehr als 200 Soldaten werden derzeit auf den Einsatz der mobil gemachten Miliz vorbereitet. Am kommenden Freitag und Samstag steht die „Ausbildung im scharfen Schuss“ am Programm. An den Schießanlagen des Truppenübungsplatzes (TÜPl) wird am Samstag ausnahmsweise bis 20 Uhr geübt und für Anrainer Schießlärm zu vernehmen sein.

Wesentlich ist aber, dass der ostwärtige Raum des TÜPl an diesem Samstag für Spaziergänger gesperrt bleibt.

TÜPl-Kommandant Markus Ziegler weist darauf hin, dass es „für Spaziergänger zu ihrer eigenen Sicherheit zwingend notwendig ist, sich an die Absperrungen zu halten, um nicht in Lebensgefahr zu geraten.“

In den Schaukästen an den Zugängen rund um den TÜPl sind Absperrbereiche und Zeiten ersichtlich. Der Absperrbereich wird verstärkt durch Sicherheitspersonal kontrolliert. Wer die Sperren ignoriert, muss mit einer Anzeige rechnen. „Da es um eine Gefahr für Leib und Leben geht, darf kein Auge zugedrückt werden“, so Ziegler.