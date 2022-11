Freispruch nach ganzen elf Jahren

Werbung

Im übertragenen Sinn konnte Richter Martin Bodner am Landesgericht Korneuburg Spinnweben von einem Akt pusten. Die ältesten Vorwürfe gegen eine 38-jährige Bürokauffrau reichten bis ins Jahr 2011 zurück.

Damals soll sie bei einem ihrer vielen Umzüge am Meldezettel in Mannersdorf fälschlich den Titel „Mag. iur.“ angegeben haben. Das verneinte sie vor dem Richter, der sie mit den Worten begrüßt hatte: „Ich hätt‘ nicht geglaubt, sie jemals in einem Gerichtssaal zu sehen.“

Tatsächlich legten zwei unterschiedliche Handschriften auf dem Meldezettel nahe, dass nicht die 38-Jährige damals den Eintrag vornahm. Bei einer erneuten Ummeldung nach Bruckneudorf im Mai 2015 beantragte sie selbst die Löschung, als ihr ihre unverhoffte Sponsion auffiel.

Auch ein anderer Vorwurf zerschlug sich. So soll sie sich Geld ausgeborgt haben, dieses nicht zurückgegeben und schließlich das Foto einer fingierten Geldübergabe gefälscht haben. Für die angebliche Foto-Fälschung wurde der Mann der 38-Jährigen schon in einem früheren Verfahren freigesprochen.

Auch vom Betrug von 4.000 Euro blieb nichts übrig, da der angeblich Geprellte (51) mit im Raum stehenden Vorwürfen sexueller Belästigung gegenüber der Angeklagten nicht unbedingt glaubwürdig dastand.

Staatsanwältin Gudrun Bischof betätigte sich als „Spoiler“ und beantragte in ihrem Schlussplädoyer einen Freispruch, den Bodner auch fällte – was die 38-Jährige mit „I g’frei mi“ quittierte. Rekordverdächtig kurze Urteilsbegründung: „Ich schließe mich der Staatsanwältin an.“

