Erinnerungskultur „Sichtbar Machen“: Neues Buch von Herbert Brettl

Einer der wahrscheinlich profiliertesten Geschichtsforscher des Burgenlands, Herbert Brettl, präsentierte am Sonntag ab 17 Uhr sein neuestes Werk „Sichtbar Machen“ vor einem gesteckt vollem Saal im Dorfmuseum Mönchhof. Begleitet wurde er von dem Streicherensemble "die Zsaumgeigtn“, die in Vortragspausen Stücke jüdischer Komponisten zum besten gaben.

Status burgenländischer Erinnerungskultur festgehalten und nachgezählt

Rund 250 Denkmäler für Opfer der Schrecken der NS-Herrschaft dokumentierte Herbert Brettl in seinem Buch mit dem treffenden Titel „Sichtbar Machen“. Und von ebenso vielen Entstehungsgeschichten kann der Autor berichten. Von äußerst positiven, bei welchen sich Privatpersonen der Geschichte ihres Heims bewusst wurden und in Eigenregie eine Gedenktafel anfertigen ließen bis Entstehungsodysseen in einer Gemeinde, deren Gemeinderat Jahrzehnte brauchte eine einfache Tafel zum Gedenken der Opfer zu errichten.

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn des Vortrags war der Saal gut gefüllt. Bis zum Ende der Präsentation mussten zahlreiche Interessierte stehen, um die Ausführungen des Historikers mitverfolgen zu können. Foto: Daniel Gottfried

In das kollektive Gedächtnis aufnehmen

Brettl beschäftigte sich mit der österreichweit sehr spät - erst in den 1990er Jahren - begonnenen Auseinandersetzung unserer Republik mit seiner eigenen NS-Vergangenheit. Burgenlandweit konnte der Historiker knapp 250 Denkmäler, welche einer Vielzahl an Personengruppen gewidmet wurden, dokumentieren. Zu diesen Gruppen zählen österreichische Juden, russische Soldaten, Kriegsgefangene, Widerstandskämpfer, ungarische jüdische Zwangsarbeiter, Roma und Sinti, Opfer der NS-Medizin und Euthanasie und weitere.

Herausgegeben wurde das Werk im Verlag Lex Liszt 12 durch den Verleger Horst Horvath, den Brettl selbst als einen, „der viel sichtbar gemacht hat im Burgenland“ bezeichnet. In Kooperation mit diesem Verlagshaus wird Brettl noch weitere Lesungen im ganzen Land durchführen. Die nächste wird in Oberwart in der Zentralmusikschule am 24. November um 19 Uhr stattfinden.