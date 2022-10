Heinz Vegh zieht „Onkel Kim“ durch den Kakao

Werbung

„Ich schreibe immer, das ist ein Bazillus, den ich in mir habe“, sagt Heinz Vegh. Der Neusiedler hat soeben seinen dritten Roman herausgebracht. Am Freitag (19 Uhr) wird das Buch mit dem vielversprechenden Titel „Onkel Kim und die High Heels“ in Neusiedl am See im Weinwerk Burgenland präsentiert.

„Die Satire ist ja ständig da“

Bekannt wurde Vegh in den 1970er und 1980er Jahren vor allem für seine Hörspiele und Drehbücher für ORF-Sendungen. Seinem eigentlichen Genre ist der Dramatiker treu geblieben, auch wenn seine Geschichte nun in Romanform aufs Papier gefunden hat. „Es ist ein Film in Worten. Eine filmisch erzählte Geschichte. In raschen Sequenzen wechseln Schauplätze und Handlungsstränge, die miteinander verwoben sind“, beschreibt Vegh.

Mit den einzelnen Szenen hätten Veghs Lieblingsregisseure wie Quentin Tarantino oder die Coen-Brüder auch ihre wahre Freude. Den Leser erwartet ein satirischer Roadmovie-Roman in grellen Bildern. Vegh schreckt auch nicht vor der einen oder anderen Absurdität zurück, die er aus realen Beobachtungen entwickelt hat. „Die Satire ist ja ständig da“, lacht der 81-Jährige.

Seine Protagonisten sind ein durchgemischter Haufen von Anti-Helden, „lauter ausgeflippte Leute, die unverschuldet in Not kommen und einen Neubeginn suchen“. Davor sei in der heutigen Zeit schließlich keiner gefeit, so der Autor.

Die Geschichte kommt ins Laufen, als sich ein burgenländischer Jungbauer in ein Mädchen von einem Plakat verliebt, auf deren Suche er sich begibt. Dabei lernt er unter anderem einen Schuhdesigner, eine erfolglose Marlene-Dietrich-Kopie und einen mit Berufsverbot belegten Nuklearwissenschaftler kennen. Die Protagonisten führt es schließlich zu Kim, dem Diktator des Schurkenstaates Pelargonien, einem abartigen Machthaber mit einem High Heels-Fetisch.

Mit seinem neuen Roman schwimmt Vegh gegen den Strom und trifft trotzdem den Zeitgeist: „Jeder hat sich mit 100 Jahre Burgenland beschäftigt und ich schreibe über Nordkorea“, schmunzelt Vegh und verrät das Offensichtliche, nämlich wofür Pelargonien eigentlich steht.

„Vom Schreiben wird man nicht reich“

Seinem literarischen Schaffen geht eine intensive Recherche mit dem Land und dessen Diktator voran, eine dicke Mappe zeugt davon. Warum gerade dieses Land? So genau kann Vegh die Frage gar nicht beantworten. „Man kommt in ein Fahrwasser und dann kann man gar nichts mehr machen“, beschreibt er seinen Schreibfluss. „Ich bin sogar gefragt worden, ob ich nicht Angst habe, weil ich einen Diktator durch den Kakao ziehe“, erzählt Vegh.

Nein, Angst hat er nicht. Die Form der Satire bietet ihm auch einen gewissen Schutzmantel, den er schon in seinem ersten Roman „Allzeit bereit“ übergezogen hat, als er das Bundesheer auf die Schippe genommen hat.

Seinem Schreibdrang wird Heinz Vegh weiter folgen, auch wenn man „vom Schreiben nicht reich wird“. Das sei eine Illusion. Jungen Autoren rät der Neusiedler, immer ein wirtschaftliches Standbein zu haben, mit dem Schreiben aber nicht aufzuhören.

Neben seinem Roman hat Vegh zuletzt auch ein Theaterstück geschrieben: Über eine 100-jährige Burgenländerin mit Demenz ... Also doch hundert Jahre Burgenland. Aber das ist eine andere Geschichte ...

Erhältlich ist der Roman „Onkel Kim und die High Heels“, erschienen im Verlag Edition Marlit, im Buchhandel oder unter www.edition-marlit.at .

