Illmitz: Auf zwei Rädern durch die Geschichte

Die Autoren Matthias Marschik, Edgar Schütz und Wolfgang Wehap fanden sich gestern zusammen mit zahlreichen Besuchern in Werner Schneiders Fahrradmuseum in Illmitz ein, um ihr neues Buch „Österreich fährt Rad“ zu präsentieren. Darin behandeln sie 150 Jahre Fahrradgeschichte in Österreich von der Laufmaschine zum Hochrad, sowie den täglichen Gebrauch im Straßenverkehr oder für Berufszwecke und auch in der Kriegszeit, in der das Fahrrad ein essenzielles Fortbewegungsmittel darstellte. Diese Historie untermalten sie mit vielfältigen Geschichten und hunderten Bildern.

Foto: Werner Schneider

Die Geschichte und Alltagsgeschichte des Fahrrads in Österreich wird im Buch in verschiedenen Kapiteln anhand von über 280 außergewöhnlichen Fotos und mit sachkundigem Text eindrucksvoll dokumentiert. Darin werden Themen wie „Die Fahrradpolitik im Zeitenwandel“, „Das Fahrrad und die Prominenz“, „Der Fahrradsport“ oder auch das Fahrrad als „Vehikel der Freiheit“ aufgegriffen.

Das Buch ist auf der Homepage des Verlags erhältlich, mehr Infos zum Fahrradmuseum finden sich unter www.fahrradmuseum-illmitz.at.

