Wallern: Durch Europa in Gedichten

Es ist ein kleines Häuschen, in dem Hannes Vyoral uns in Wallern im Burgenland empfängt. „Ursprünglich war es bloß ein Zweitwohnsitz, aber seit rund drei Jahren sind wir eigentlich primär hier“, so der Autor über sich und seine Lebensgefährtin. In seiner Arbeitsstube erzählt der kürzlich 70 gewordene von seinen Reisen. Ein die gesamte Wand in Beschlag nehmendes, wohlsortiertes Bücherregal auf der einen Seite des Raumes, Erinnerungsstücke an vergangene Reisen auf der anderen. Am Fenster steht ein Arbeitstisch, der einen idyllischen Blick auf den Rosengarten vor dem Haus gewährt.

„EUROPA. eine reise“ ist bei weitem nicht das erste Buch, das Hannes Vyoral in seinem Leben veröffentlichte. Zählt man die Sachbücher mit, sind es inzwischen sogar an die 40. Gedichtbände nehmen quantitativ rund die Hälfte seines bisherigen Schaffens ein. „Ganz genau kann ich es gerade nicht sagen, 17 oder 18 werden es aber sein“, meint Vyoral über die Vielzahl seiner literarischen Errungenschaften.

Europa nicht nur als Ort, sondern auch als Identität

Sein neues Buch „EUROPA. eine reise“, hat er über einen Zeitraum von acht Jahren geschrieben. Es entspringt auch der Idee, Europa als Identität, als Heimat zu sehen. „Tatsächlich fühle ich mich mehr als Europäer als als Österreicher“ meint Vyoral im Gespräch. Ein Sentiment, das er mit einem der berühmtesten deutschsprachigen Autoren des vergangenen Jahrhunderts, Stefan Zweig, teilt. Tatsächlich findet dessen wenn nicht bekanntestes, dann aber wohl bezeichnendstes Werk „Die Welt von Gestern“, auch in Vyorals neuem Buch Erwähnung.

Seine Reise durch Europa beginnt im äußersten Südwesten auf den Kanarischen Inseln, geht weiter zur portugiesischen Insel Madeira, dann aufs Festland nach Spanien, rauf nach Frankreich, über Beneluxstaaten und Großbritannien weiter in den Norden nach Island, Skandinavien, hinüber nach Russland, wo er unter anderem St. Petersburg, und Moskau besuchte. Im Bogen zurück durchquerte er noch eine Vielzahl weiterer Länder. "Ich wundere mich ja jetzt, was alles nicht drinnen ist", meint der Autor retrospektiv ob der schieren Menge seiner Gedichte. „Tatsächlich fehlen die Hauptstädte in hohem Maße, dafür kommen eine Vielzahl an Kaffs vor - wahrscheinlich, weil ich selber in einem wohne“, scherzt Vyoral lautstark lachend. Und natürlich wird auch Wallern im Buch mit einem Gedicht gewürdigt, so wie einige andere österreichische Städte und Gemeinden auch.