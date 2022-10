Drei SPÖ-Sieger in drei Stichwahlen

Werbung

In Apetlon ging es besonders knapp her. Schließlich entschieden 26 Stimmen zugunsten der SPÖ-Kandidatin Silvia Pitzl, die sich damit gegen den Bürgermeister Ronald Payer (ÖVP) durchsetzte. 50,77 Prozent der Stimmen gingen an Pitzl, mit 49,23 Prozent musste sich Payer knapp geschlagen geben.

Pitzl ist somit nach Elisabeth Böhm (SPÖ) in Neusiedl am See und Michaela Wohlfart (ÖVP) in Podersdorf, die dritte Frau im Bürgermeisteramt im Bezirk.

Schmidt (SPÖ) in St. Andrä am Zicksee klarer Sieger

In St. Andrä am Zicksee haben sich die Wählerinnen und Wähler für einen Bürgermeisterwechsel entschieden. Schon im ersten Wahlgang hatte der Herausforderer Michael Schmidt (SPÖ) die Nase vorne. Nun steht fest, dass der ÖVP-Kandidat Andreas Sattler nach fünf Jahren als Ortschef das Büro des Bürgermeisters wieder räumen muss. Schmidt erhielt 58 Prozent der Stimmen, Sattler 42 Prozent.

2017 schaffte ÖVP-Kandidat Andreas Sattler noch die Sensation und setzte sich gegen den SPÖ-Bürgermeister Erich Goldenits durch.

Hareter (SPÖ) dreht Weiden am See

Ebenfalls einen Farbwechsel gibt es in Weiden am See. Heinrich Hareter (SPÖ) konnte die Weidenerinnen und Weidener von sich überzeugen. 57,73 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben ihm seine Stimmen, 42,27 Prozent wählten den ÖVP-Kandidaten Christian Wandler. In der Seegemeinde gestaltete sich die Wahl besonders spannend, da ÖVP-Langzeitbürgermeister Wilhelm Schwartz nicht mehr zur Wahl antrat. Er lenkte seit 1997 die Geschicke der Gemeinde. Nun geht der Bürgermeistersessel nach Jahrzehnten wieder an die SPÖ.

Im Neusiedler Bezirk stellt die SPÖ nun 17 Bürgermeister, die ÖVP neun, die LIPA (Liste Parndorf) einen. Die SPÖ hat damit fünf Bürgermeistersessel von der ÖVP gewonnen.

