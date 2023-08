Nickelsdorf: Auf die Pflüge, fertig, los!

Wie tief ist die Furche? Wie gleichmäßig die Abstände? Am kommenden Samstag, dem 26. August, geht es auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf wieder an den Bundesentscheid des bereits seit 1956 ausgetragenen Wettpflügens. Nachdem der Landesentscheid für das Burgenland am 12. August in Leithaprodersdorf mit Hannah Thrackl als Gewinnerin im Beetpflug ausgetragen wurde, geht es nun im Bundesentscheid um den besten bzw. die beste Pflüger:in des Landes.

Breit gefächertes Programm

In einem breit gefächerten Programm wird über den Tag verteilt für jeden etwas dabei sein. So wird mit der sogenannten Pflügerparade um 08.45 Uhr und einer Feldmesse um 09.30 Uhr gestartet, woraufhin es vor dem ersten Bewerb noch ein Frühschoppen ab 10 Uhr gibt. Der Wettbewerb startet um 11 Uhr mit dem Drehpflug, der Startschuss für den Beetpflug fällt eine halbe Stunde später um 11.30 Uhr. Von da an wird bis 15 Uhr gepflügt, für 20 Uhr ist schließlich die Siegerehrung im Festzelt angesetzt.

Neben dem Wettbewerb gibt es außerdem noch eine Landmaschinenausstellung, ein Oldtimer Traktoren Treffen, ein Kinderprogramm, Foodtrucks für das leibliche Wohl sowie zum Abschluss Live Musik mit der Band Bärenstark.