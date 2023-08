Nickelsdorf: Wettpflügen auf den Pannonia Fields

Unweit des Nova Rock Geländes wurde es gestern bei teils und brütender Hitze heuer noch einmal laut in Nickelsdorf: hier wurde nämlich der mit Spannung erwartete Bundesentscheid im Wettpflügen, organisiert von der Landjugend Burgenland, ausgetragen.

Scharen von Besuchern sahen sich das Event live vor Ort an und feuerten ihre Favoriten begeistert an. Auch ranghohe Persönlichkeiten aus der Politik nahmen an der Veranstaltung teil, die sich vom frühen Morgen bis in die Nacht erstreckte.

Foto: Klaus Zwinger

Die Bewerber traten in den drei Kategorien „Beetpfllug“, „Drehpflug Standard“ und „Drehpflug Spezial“ gegeneinander an, wobei die Schiedsrichter unter anderem auf sauberes Unterpflügen des Bewuchses, gleichmäßige Einhaltung der Arbeitstiefe, gleich hohe und breite, schnurgerade Furchen, keine Löcher und Hügel im gepflügten Feld und eine gute Krümelung Acht gaben.

Hannah Thrackl, die Kobersdorferin, die erst vergangene Woche den Landesentscheid im Beetpflügen für sich entscheiden konnte, wurde nun im Bundesentscheid sechste. Sie war heuer die einzige Frau, die in dem männlich dominierten Feld antrat und konnte sich zudem den Titel der zweitbesten Newcomerin sichern. Daneben erreichten aus dem Burgenland Philip Bauer den zweiten Platz und Newcomer Julian Cecil den siebten Platz im Beetpflug. David Lang, der seine Flächen für den Wettkampf zur Verfügung stellte, wurde zehnter in der Kategorie Drehpflug Spezial.

Die Bundessieger vertreten Österreich im kommenden Jahr bei der Weltmeisterschaft in Estland.

Gewinner in der Kategorie Beetpflug

1. Stefan Steiner, Oberösterreich

2. Philip Bauer, Burgenland

3. Andreas Eder, Oberösterreich

Gewinner in der Kategorie Drehpflug Standard

1. Michael Hell, Oberösterreich

2. Martin Urak, Kärnten

3. Lukas Ernst, Steiermark

Gewinner in der Kategorie Drehpflug Spezial