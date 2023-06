Hoher Besuch am Markt der Erde in Parndorf

Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Gattin Doris Schmidauer und "Markt der Erde"-Initiatorin Monika Liehl (Mitte) Foto: Markt der Erde Parndorf

„Wir sind ganz stolz, dass Herr Van der Bellen unseren Markt der Erde besucht hat“, erzählt Obsbäuerin und Vereinsmitglied Vera Leeb. Der Bundespräsident und seine Frau haben am Markt mit den Produzenten geplaudert, eingekauft und gut und fair gegessen. Auch ihr Hund fühlte sich wohl und nach einer kurzen Pause in der Sonne ging es dann auch schon wieder weiter. „Genau wie wir immer sagen: Der Lebensmitteleinkauf muss einfach regional funktionieren und wenn es dann noch gemütlich wird und der Kunde eine schöne Zeit am Hof verbringt, umso besser.“ Lebensmittel direkt aus der Region wichtig für uns alle.

Bereits Ende August 2010 wurde in Parndorf der erste Vielfaltsmarkt im deutschsprachigen Raum nach dem Vorbild der „Earth Markets“ der Slow Food Stiftung für Biodiversität eröffnet. Der Markt der Erde - Slow Food Earth Market Parndorf wurde von Monika Liehl und Slow Food Burgenland initiiert und findet am Zuegenhof „Ziegenliebe“ statt.

Mehr Infos: www.marktdererde.at

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.