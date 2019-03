Seit Jahresbeginn beschäftigt die Polizei in Podersdorf im Bezirk Neusiedl am See eine Einbruchsserie auf dem örtlichen Mobilheimplatz. Unbekannte brachen mit mitgebrachtem Werkzeug die Türen und Fenster zu den vorwiegend Gartenhütten, aber auch Mobilheime, auf. Gestohlen wurden Fahrräder, Videobeamer, Gartenmöbel und vieles mehr. Hauptsächlich ist von den vorerst unbekannten Tätern jedoch Sachschaden an den Objekten verursacht worden. Der Gesamtschaden kann vorerst mit etwa einem niedrigen fünfstelligen Eurobetrag beziffert werden.

Durch die bisherigen Ermittlungen der Polizei Podersdorf wurde ein Großteil der Straftaten dienstlich wahrgenommen und in Evidenz gehalten. Teilweise konnten jedoch die Mobilheim- und Gartenhüttenbesitzer noch nicht erreicht bzw. angetroffen werden.

Geschädigte, welche von den Einbrüchen betroffen sind und die Anzeige noch nicht erstattet haben, werden ersucht, sich mit der Polizei in Podersdorf unter der Telefonnummer 059133-1151 in Verbindung zu setzen.