Am Nachmittag des 11. März 2019 führte ein 22-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Neusiedl am See auf einem Feld im Gemeindegebiet von Mönchhof, Bez. Neusiedl am See, durch. Die Ackerfläche befindet sich unmittelbar neben einem Güterweg, welcher durch das Wenden zum Teil mit Erdreich verschmutzt wurde. Aus diesem Grund stieg der Landwirt vom Traktor und reinigte die Fahrbahn des Güterweges. Als er wieder aufsteigen wollte bemerkte er, dass die Führerkabine voll Rauch war. Sofort versuchte er mit dem mitgeführten Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Durch den starken Wind geriet die Arbeitsmaschine jedoch binnen weniger Minuten in Vollbrand.

LPD Burgenland

Die verständigte Feuerwehr Gols musste schließlich mit 15 Mann zur Brandbekämpfung ausrücken. Der Traktor, an welchem bei den Arbeiten ein sogenannter „Gruber“ angekoppelt war, ist zur Gänze abgebrannt, der Schaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Eurobetrag. Bei der Untersuchen durch Bezirksbrandermittler der Polizei vor Ort konnte eine technische Ursache festgestellt werden.

Bei dem Brand und den Löscharbeiten wurden keine Personen verletzt.