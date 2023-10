BVZ-Umfrage Länger einkaufen am Samstag?

V ergangenen Freitag erließ das Land eine Verordnung für längere Öffnungszeiten an Samstagen in den Einkaufszentren in Parndorf und Neusiedl am See. Nach vehementer Proteste der Gewerkschaft wurde die Verordnung zurückgenommen. Die Frage bleibt: Sollen Geschäfte am Samstag länger öffnen dürfen?