Die Gymnasiastin aus Gols hat sich schon mit der Finalteilnahme einen Traum erfüllt. Nun ist es noch besser gekommen. Katharina Felzmann hat es geschafft: Mit dem Song „Voll die Streberin“ (im Original: „Unforgettable“ von Nico Santos) konnte sie das Live-Publikum und die PULS 4-Zuseherinnen und -Zuseher vor dem Fernsehbildschirm und via Livestream begeistern. Mit der großartigen Bühnenperformance gelang es ihr, die meisten Stimmen für sich zu gewinnen und sich somit den Sieg des 25. PULS 4 Kiddy Contest zu sichern.

Unter die Top Drei haben es zudem Helena Strasser aus Wien mit „Sprung im Herz“ (im Original: „Love Someone“ von Lukas Graham) sowie Luca Sommerauer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark mit seinem Song „Einmal“ (im Original: „2x“ von Mathea) geschafft.

Auch Neusiedlerin im Finale dabei

In einer spektakulären 120-Minuten-Show wurde in der Wiener Stadthalle F das Vierteljahrhundert des PULS 4 Kiddy Contests gefeiert. Keine Geringere als Arabella Kiesbauer kehrte für die Jubiläumsausgabe von Österreichs erfolgreichster Kids-Castingshow zurück auf die Kiddy Contest-Bühne. Dabei unterstützte sie nicht nur die zehn FinalistInnen aus Österreich und Deutschland - darunter auch die 11 jährige Neusiedlerin Vanessa Deimbacher -, sondern begrüßte auch zahlreiche prominente Gäste: die zweifache Ski-Weltmeisterin und Sängerin Lizz Görgl, Austrostar und ehemaliger Kiddy Contest-Finalist Julian LePlay, zweifacher Amadeus Music Awards-Gewinner LEMO, Sängerin und Schauspielerin Missy May und viele mehr. Live auf der Bühne boten auch Iggi Kelly, jüngster Spross der Kelly Family, mit seiner brandneuen Single "Why Him" und der Shootingstar und Hit-Lieferant Wincent Weiss mit "Einmal im Leben" dem Publikum eine großartige Performance.



Bereits gestern, am 18. Oktober ist das brandneue Album "Kiddy Contest Vol. 25" mit allen Songs aus der Show bei Sony Music erschienen.