TonTauben: Gänsehautfeeling in Verona für Chor aus dem Bezirk Neusiedl

Der 7-köpfige Damenchor wirkte dabei unter anderem mit einem Männerchor des Fränkischen Sängerbundes aus Deutschland, Choeur Amivoix de Varennes aus Kanada und diversen Italienischen Chören vier Tage bei Konzerten in Kirchen, im Castle von Sanguinetto und am mitterlalterlichen Dorfplatz von Soave mit.

Aber wie kam es zu der Einladung? „Nach einer Ausschreibung haben wir uns mit Bild und Videoaufnahmen beworben und durften dabei als einzige Gruppe Österreich vertreten“, erzählt Anita Waba. Eine Einladung für das Festival im nächsten Jahr und nach Sardinien folgte bereits und spricht für den Erfolg der TonTauben in Italien. „Alle waren von unserem Repertoire begeistert“, so Waba.

Emotional war das gemeinsame Singen mit allen Teilnehmern mit dem Lied „Signore delle Cime“ mit „Gänsehautfeeling“. Aber auch ein Besuch in der Arena di Verona durfte nicht fehlen, wo die Sängerinnen „Wonderful World“ zum Besten gaben.

Auftritte vom Hohen Haus bis zur ORF-Bühne

Die „Tontauben“ sind vielseitig. Auftritte an historischen Orten sind für die kleine, aber feine Damengruppe nichts Ungewöhnliches. Sie singen schon einmal einfach so im Stephansdom, in einer Amsterdamer Kirche oder im Hohen Haus. Auch auf der ORF-Bühne machte der Chor eine gute Figur, als er 2015 in der ORF-Castingshow „Die große Chance der Chöre“ teilnehmen durfte. Gegründet wurde der Chor 2011 fast schon aus einer Not heraus. Die Vorgänger-Gruppe „Lady Sunshine & Mister Moon“ hat sich aufgelöst, ein Auftritts-Termin in Winden am See stand aber schon fest. Aus der Not wurde eine Tugend und so sind die Konzerte der TonTauben zwölf Jahre später zu fixen Programmpunkten im Eventkalender des Neusiedler Bezirks und darüber hinaus geworden.