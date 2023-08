Christian Stemper Weidener gehört zu den besten Porträtfotografen Österreichs

Horst Stasny, Heinz Mitteregger (Bundesinnungsmeister), Birgit Probst (3. Platz), Alisa Matern (1. Platz), Christian Stemper (2. Platz), Martin Dörsch (Landesinnungsmeister Oberösterreich) und Franz Neumayr (RSV Rechtsschutzverband der Fotografen Österreichs) (v. l.). Foto: Bundesinnung Berifsfotografie

C hristian Stemper aus Weiden am See holte sich den 2. Platz beim Bundespreis Berufsfotografie in der Kategorie „Natürliches Porträt – Mensch/Tier“.

Beim Bundespreis Berufsfotografie im Casino Baden wurden die besten Fotografen des Landes in acht Kategorien ausgezeichnet. Das größte europäische Fotofestival La Gacilly bot einen würdigen Rahmen für die bedeutendste Preisverleihung der Branche in Österreich. Die Bundesinnung der Berufsfotografen lud ihre Mitglieder zur Einreichung ein. Renommierte Jury aus nationalen und internationalen Profifotografen Gut 4.800 Einreichungen landeten auf dem Tisch der sieben Juroren aus Österreich (Horst Stasny, Georg Ott, Irene Ascher), Deutschland (Rolf Nachbar, Bernd Gassner), Schweden (Marie de Verdier Persson) und Finnland (Tiina Haring). „Das Niveau steigert sich von Jahr zu Jahr und war auch heuer wieder sehr hoch“, freut sich Juryvorsitzender Horst Stasny. „Auch im internationalen Vergleich gibt es für Österreich sehr gute Noten.“ Porträt in schwarz-weiß begeisterte Berufsfotograf Christian Stemper belegte im Wettbewerb der besten Fotografen Österreichs in der Kategorie „Natürliches Porträt“ den hervorragenden 2. Platz. Der Weidener punktete bei der Jury mit einem Porträt eines vom Leben gezeichneten Mannes in schwarz-weiß-Optik. Mit diesem Foto überzeugte der Weidener Christian Stemper die internationale Jury. Foto: Christian Stemper „Es freut mich, dass auch ein Burgenländer unter den Ausgezeichneten ist. Bewerbe wie der Bundespreis, aber auch die Ausstellung „Guad g‘mocht“, die derzeit in Oberwart gezeigt wird, sind ein guter Beweis für das hohe Niveau der Arbeit unserer Branche“, freut sich Landesinnungsmeister Erwin Muik. Die Innung Berufsfotografie hat im Burgenland derzeit 257 aktive Mitglieder. Kleiner Ausblick: Der nächste Bundespreis für Berufsfotografie wird im Zweijahresrhythmus wieder 2025 vergeben.