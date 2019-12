Zwei Verkehrsunfälle im Bezirk Neusiedl am See .

Im Bezirk Neusiedl am See haben sich am Samstagvormittag nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland zwei Verkehrsunfälle ereignet. In Parndorf wurde eine Frau verletzt. Bei Halbturn war eine Person eingeklemmt. Auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" stand im Einsatz.