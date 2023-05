Mega Partystimmung auf der Scene Stage in Neusiedl .

Nach einigen Clubbings in der Casa Bacardi, dem ehemaligen Neusiedler Seerestaurant, ging es mit der „Scene Stage“ am Samstag in einer neuen Location im Freien weiter. Auf der sogenannten „Zirkus-Wiese“ in der Altenburgerstraße heizten die vier DJs Vize, Robert Falcon, Ragemode und FLUX dem Publikum ordentlich ein, samt Feuershow und Feuerwerk.