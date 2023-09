Getränkeproduktion in Edelstal: Jährlich 460 Millionen Liter

Bürgermeister Gerald Handig gratulierte feierlich und ein unterhaltsames Rahmenprogramm für große und kleine Gäste erlaubte einen Einblick in die Produktion und Logistik, ebenso wie in die traditionsreiche Geschichte des Werks.

Produktion in Edelstal: Herzstück von Coca-Cola HBC

Während des Family Days hatten die Besucher:innen die Gelegenheit, im Rahmen von Werksführungen einige der spannendsten Verpackungsinnovationen des heurigen Jahres mit eigenen Augen kennen zu lernen - darunter die neue Mehrweg-Glaslinie, bei der bis zu 50.000 Flaschen pro Stunde abgefüllt werden oder die nachhaltige Umverpackung aus Karton und Kraftpapier für Limonaden-Multipacks.

Unter der Leitung von Maskottchen Edi, dem Ziesel, nahmen die Gäste an Spielestationen und einem Jubiläums-Quiz teil, das sich um die 10-jährige Erfolgsgeschichte des Werks drehte.

Werksleiter Patrick Redl zeigte sich begeistert über die Rekordbesucherzahl: „Unser Abfüllwerk in Edelstal ist das Herzstück von Coca-Cola HBC in Österreich und es ist uns ein Anliegen, mit allen Mitarbeitenden zu teilen, was wir hier leisten. Gleichzeitig ist der Family Day ein Dankeschön an unsere engagierten Mitarbeitenden und ein Zeichen unserer Verbundenheit mit der Region“, so Redl.

Das Coca-Cola HBC Produktions- und Logistikzentrum in Edelstal im Burgenland blickt auf eine erfolgreiche Dekade zurück. Mit rund 350 Mitarbeitenden ist es einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region und mit der beeindruckenden Produktionskapazität von 460 Millionen Litern Getränken pro Jahr einer der bedeutendsten Standorte der Unternehmensgruppe. Über elf Produktionslinien, ein Lager mit 45.000 Palettenstellplätzen sowie hochmoderne Einrichtungen, darunter eine Wasseraufbereitungsanlage und eine Blasmaschinenhalle zur PET-Flaschenproduktion, sind auf dem Areal in Edelstal in den letzten zehn Jahren Schritt für Schritt ausgebaut worden.